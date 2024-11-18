"متعب الحربي قد يكون أحدهم!" .. الكشف عن سر جديد يورط إدارة الأهلي أمام الجماهير

كواليس جديدة عن ميركاتو الأهلي..

فجّر مصطفى بصاص، نجم النادي الأهلي السعودي الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع "اللاعبين المحليين".

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بصاص الذي اعتزل كرة القدم في 2022، بسبب لعنة الإصابات؛ بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية للأهلي، حتى الوصول إلى الفريق الأول في 2014؛ حيث خرج على سبيل الإعارة إلى نادي أحد، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، قبل الرحيل نهائيًا إلى الفيصلي، مطلع عام 2020.

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وفي هذا السياق.. كشف بصاص في تصريحات مع "بودكاست طابة"، عن أن عددًا من النجوم السعوديين كانوا سينضموا إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بعد التواصل معهم من قِبل الإدارة.

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وأشار نجم الراقي الأسبق إلى أن الإدارة الأهلاوية، كانت تتراجع عن إتمام التعاقد مع هؤلاء اللاعبين - دون أي أسبابٍ واضحة -؛ وذلك على الرغم من التواصل معهم وعدم وجود مشكلة في التعاقد معهم.

وأكد أن اللاعبين الذين تواصلت معهم الإدارة الأهلاوية، تحدثوا معه وأبلغوه بهذا الأمر، رافضًا في نفس الوقت ذكر أسماءهم؛ إلا أنه أعلن أن أحدهم كان لاعبًا كبيرًا في صفوف نادي الشباب، الموسم الماضي، ورحل فيما بعد.

ومن ناحيته.. قال الإعلامي الرياضي خالد الذياب، إنه لا يستبعد أن يكون هذا اللاعب - الذي يقصده مصطفى بصاص -؛ هو الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي انتقل من الشباب إلى نادي الهلال.

الهلال تعاقد مع الحربي في الميركاتو الصيفي الماضي، في أغلى صفقة بتاريخ اللاعبين المحليين السعوديين؛ حيث كلف خزينة الزعيم مبلغ 123 مليون ريال، إلى جانب إعارة متوسط الميدان مصعب الجوير إلى الشباب، لمدة موسم رياضي واحد.

جدير بالذكر أن الأهلي يُعاني من تراجع كبير "محليًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بخسارة لقب السوبر السعودي وتوديع كأس الملك من دور الـ32، مع احتلال المركز الثامن في دوري روشن للمحترفين؛ وذلك على الرغم من التألق "قاريًا".