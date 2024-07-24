أخبار الأهلي اليوم | فيرمينو يُسجل في الودية الثانية، وإصابة فراس البريكان

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 يوليو 2024.

فيرمينو يُسجل في فوز الأهلي وديًا

حقق الأهلي انتصارًا وديًا على بلاو ڤايس لينز النمساوي بنتيجة 3-1، وهي المباراة الودية الثانية للفريق في معسكره الإعدادي للموسم الجديد والمقام حاليًا في النمسا.

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وسجل جابري فيجا هدفًا وأضاف روبرتو فيرمينو هدفين ليُعطي إشارة قوية إلى أنه جاهز للموسم القادم وتعويض خيبة أمل الماضي.

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