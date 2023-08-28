أخبار الأهلي اليوم | سر قرار فيجا .. وضربة رياض بودبوز وأليوسكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ28 من أغسطس 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ28 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ضربة قاسية من رياض بودبوز وأليوسكي إلى الأهلي

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا جديدًا، في مستقبل اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الصفقات العالمية الضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

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الوضع خطير .. حالة لاعب الأهلي الصحية تثير القلق في الوسط الرياضي السعودي

حالة من الذعر أصابت الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء مقلقة حول وضع زياد الجهني؛ لاعب وسط الأهلي (طالع التفاصيل).

المال ليس هدفه .. سر تفضيل جابري فيجا الأهلي والسعودية على أوروبا في سن صغير

"من أجل المال" الجملة الأشهر التي أصبحت تصاحب أي صفقة يبرمها دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع نجوم أوروبا، لكن ورغم ضخامة المقابل المادي بالفعل المدفوع لإتمام تلك الصفقات إلا أن هذا ليس السبب الذي دفع الإسباني جابري فيجا للتوقيع للنادي الأهلي (طالع التفاصيل).

"أضاعوا هويتنا السعودية" .. جمهور الأهلي يثير الجدل والغضب

في الوقت الذي عد جمهور الأهلي السعودي عدته لإبهار العالم بأهازيجه الخاصة بالموسم الجديد، بما يتناسب مع الصفقات العالمية التي أبرمها، تعرض مجلسه لانتقاد من الإعلامي السعودي تركي السهلي (طالع التفاصيل).

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بعد محاولات الهلال والأهلي .. فيراتي يُحدد وجهته بالشرق الأوسط!

حاول ناديا الهلال والأهلي خلال صيف 2023 التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، من أجل ضمه إلى دوري روشن السعودي، ولكن المفاوضات لم تتم، ليُحدد النجم الإيطالي وجهته الجديدة في الشرق الأوسط (طالع التفاصيل).

ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

بعد العودة الرائعة والتي كانت متوقعة إلى الدوري السعودي من دوري يلو، ينتظر الأهلي موسمًا مهمًا للغاية لأنه يريد أن يعود إلى المنافسة مباشرة لطي صفحة الهبوط والتركيز على العودة لمنصات التتويج (طالع التفاصيل).