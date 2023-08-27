الوضع خطير .. حالة لاعب الأهلي الصحي تثير القلق في الوسط الرياضي السعودي

بعد استقرار حالة الجهني، الأوضاع تتوتر خلال الساعات الأخيرة

SHAHID

حالة من الذعر أصابت الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء مقلقة حول وضع زياد الجهني؛ لاعب وسط الأهلي.

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صاحب الـ21 عامًا تعرض لإصابة خطيرة في الرأس خلال مواجهة الأخدود أول أمس الجمعة، نقل على إثرها للمستشفى على الفور.

ورغم أنه بالأمس، أكد أكثر من إعلامي استقرار حالته الصحية، بعد الخضوع للفحوصات الطبية، إلا أن الوضع تغير في الساعات الأخيرة..

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بعض التقارير تتحدث عن إصابة الجهني في منطقة حساسة من الرأس، وعودته للملاعب قد تتأخر، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وناشد الإعلامي الأهلاوي وليد سعيد الجماهير بالدعاء للاعب الشاب، إذ كتب: "بخالص الأُمنيات القلبيّة بالشفاء العاجل للكابتن زياد الجهني ، دعواتكم له بالشفاء العاجل لعلّ أحدكم أقرب إلى الله منزله وله دعوةٌ لا ترد".

ووحدت حالة لاعب الأهلي مختلف جماهير المملكة، التي تمنت له الشفاء عبر حساباتها، لكن المثير في الأمور هي حالة الغموض الكبيرة والتكتم على حالة الجهني، فلم يخرج أي توضيح رسمي من الراقي حول وضعه الصحي بعد.

SHAHID