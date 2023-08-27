المال ليس هدفه .. سر تفضيل جابري فيجا الأهلي والسعودية على أوروبا في سن صغير

ما الذي دفع صاحب الـ21 عامًا للرحيل من أوروبا إلى شبه الجزيرة العربية؟

SHAHID

"من أجل المال" الجملة الأشهر التي أصبحت تصاحب أي صفقة يبرمها دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع نجوم أوروبا، لكن ورغم ضخامة المقابل المادي بالفعل المدفوع لإتمام تلك الصفقات إلا أن هذا ليس السبب الذي دفع الإسباني جابري فيجا للتوقيع للنادي الأهلي.

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صاحب الـ21 عامًا وقع عقود انتقاله للراقي في العاصمة الفرنسية "باريس"، لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

النادي السعودي وجد منافسة شرسة من نابولي الإيطالي لضم فيجا، والذي أبدى استعداده لقبول تعنت مسؤولي النادي الإسباني بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملًا (40 مليون يورو)، لكن انهارت المفاوضات لصالح الأهلي مع نهاية الأسبوع الماضي.

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وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نابولي عرض على فيجا عقدًا مدته ست سنوات دون أي شرط جزائي، ومع اشتهار النادي الإيطالي بوضع العقبات أمام رحيل لاعبيه، وجد لاعب الوسط الشاب نفسه أمام عقد طويل الأمد مع استحالة الرحيل حال عدم نجاح التجربة، ليتراجع على الفور.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب الشاب مع الراقي بلغ مليون دولار، على أن يحصل على 30 مليونًا، إذا قضى الثلاث سنوات كاملة؛ مدة العقد، لكن ليس هذا ما دفعه لتفضيل السعودية على أوروبا.

"ماركا" أوضحت أن السبب الرئيس لموافقة فيجا على النادي الجداوي هو أن الأخير قدم له كافة الضمانات للرحيل دون أي عوائق، ما إذا رغب في ذلك، وهو ما دفعه للرحيل عن سيلتا فيجو، خاصةً وأن الأخير كان في حاجة للأموال لإبرام بعض الصفقات.

يذكر أن فيجا شارك الموسم الماضي مع سيلتا فيجو في 40 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

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