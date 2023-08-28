ضربة قاسية من رياض بودبوز وأليوسكي إلى الأهلي

ماذا فعل رياض بودبوز وإزجان أليوسكي؟!

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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا جديدًا، في مستقبل اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الصفقات العالمية الضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تعاقد مع 8 نجوم عالميين، خلال الصيف الحالي؛ وهم الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع التركي ميريح ديميرال، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، بالإضافة إلى النجم الشاب الإسباني جابري فيجا، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين.

ووفقًا لصحيفة "الوطن"، اقترحت الإدارة الأهلاوية، على الثنائي الجزائري رياض بودبوز والمقدوني إزجان أليوسكي، تجديد عقوديهما التي تنتهي في صيف 2024؛ على الرغم من عدم تواجد مكان لهما، في قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم.

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وكشفت الصحيفة، عن أن خطة الأهلي؛ هي تجديد عقود بودبوز وأليوسكي، لعدة سنواتٍ أخرى، وإرسالهما إعارة خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

لكن.. حسب الصحيفة نفسها، يرفض الثنائي الجزائري والمقدوني، هذا الاقتراح الأهلاوي، حيث يفضل الحصول على "مخالصة نهائية"، طالما لن يتم الاعتماد عليه، في الموسم الحالي.

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