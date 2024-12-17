أخبار الأهلي اليوم | وفاء رياض محرز في جوائز "ذا بيست" وفرمان ماتياس يايسله لرحيل نجم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024.

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وفاء محرز في جوائز "ذا بيست"

قرر الجزائري رياض محرز؛ لاعب الأهلي، أن يكون وفيًا لزميله السابق في مانشستر سيتي رودري خلال تصويته في جوائز الأفضل "ذا بيست" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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محرز اختار رودري في المركز الأول لمنحه جائزة "ذا بيست" عن عام 2024، يليه فينيسيوس جونيور؛ لاعب ريال مدريد، فيما وضع زميله السابق في السيتي إرلينج هالاند في المركز الثالث.

أما عن اختياراته للمدربين فوضع بيب جوارديولا مدربه في السيتي في المركز الأول، يليه كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) فتشافي ألونسو (باير ليفركوزن).

يذكر أن فيني توج بجائزة الأفضل في الأخير، فيما حصد أنشيلوتي الجائزة نفسها في فئة المدربين.

اختيارات كيسييه في حفل "ذا بيست"

الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب الأهلي، شارك في اختيارات "ذا بيست" 2024 هو الآخر بصفته قائد منتخب ساحل العاج.

في فئة المدربين، أتى كارلو أنشيلوتي في المركز الأول من وجهة نظري كيسييه، ثم بيب جوارديولا فليونيل سكالوني.

فيما حل فينيسوس على رأس اختيارات الإيفواري في فئة اللاعبين، يليه داني كارباخال ثم رودري.

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