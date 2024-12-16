فرمان رحيله صدر وقت تألقه! .. ماتياس يايسله يطالب الإدارة بالاستغناء عن نجم الأهلي لتعويض غياب ماكسيمين

الألماني مُجبر على ذلك القرار!

في مفاجأة من العيار الثقيل، يبدو أن أحد نجوم الأهلي أصبحت أيامه معدودة في النادي، ليس لسوء مستواه، إنما لحاجة الفريق للتدعيم في مراكز أخرى!

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الراقي يعاني في الموسم الجاري في مركز الجناح الأيسر، في ظل الاستغناء عن آلان سانت ماكسيمين في الصيف الماضي معارًا لفنربخشه التركي لمدة موسم وحيد، وفشل الإدارة في ضم بديله.

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للتعامل مع هذا الموقف، اضطر الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، الاعتماد على المهاجم فراس البريكان في الطرف الأيسر، لكن الوضع لن يستمر هكذا كثيرًا.

GOAL

بحسب صحيفة "الرياضية" فإن يايسله طلب من إدارة النادي رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الميركاتو الشتوي المقبل، على أمل التعاقد مع جناح أيسر جديد.

وكذلك طلب الألماني من الإدارة ضم لاعب وسط أجنبي وعدد من التعاقدات المحلية، في ظل منافسة الفريق على بطولة النخبة الآسيوية وكذلك دوري روشن السعودي.

فيرمينو كان قد تعرض للانتقادات على فترات طويلة في الموسم الماضي منذ التعاقد معه في صيف 2023، لكنه أعاد اكتشاف نفسه في الموسم الجاري وتألق في المباريات الأخيرة، خاصةً عندما يتم الدفع به كبديل.

وشارك البرازيلي في 19 مباراة بمختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، منها ثلاث مساهمات في المباراة الأخيرة أمام التعاون بالجولة الـ13 من دوري روشن، إذ أحرز هدفًا وصنع اثنين آخرين في الفوز بنتيجة 4-2.