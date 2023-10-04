أخبار الأهلي اليوم | تجهيزات "استفزازية" من الاتحاد للديربي وتدريبات الراقي تثير الاستياء

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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خماسي يدعم الأهلي في الديربي وسباق لتجهيز السادس

شارك ثنائي الأهلي فرانك كيسييه وجابري فيجا في مران الفريق أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة، بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الثنائي عانى من شد عضلي، تعرض له خلال مواجهة الاتفاق، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن، لكن تأكدت جاهزيته للديربي.

على جانب آخر، انتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي هيثم عسيرين ريان حامد وعبد الرحمن الصانبي في مران الراقي، عقب فراغهم من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

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وبالعودة لموقف المصابين، لم يتحدد بعد موقف عبد الله عمار من اللحاق بمواجهة العميد، إذ أنه وفقًا لصحيفة "الرياضية"، تم إعداد برنامج مكثف له لتجهيزه.

وأكدت الصحيفة تجاوز اللاعب لإصابة التمزق في العضلة الخليقة التي تعرض لها خلال مواجهة التعاون، في الجولة السادسة.

ومن المنتظر أن يتحدد موقفه من الديربي، بحسب نتائج الاختبارات الفنية التي يتعرض لها.

طرح تذاكر الديربي

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مواجهة الديربي أمام الأهلي، ظهر اليوم، على أن يتمتع جمهور الراقي بنسبة 30% من مدرجات استاد الجوهرة المشعة.

وتقرر تحديد سعر 30 ريالًا للتذاكر الموحدة خلف المرمى، و100 ريال للموحدة 1، أما الفضية فبقيمة 1000 ريال، والذهبية بـ2000 ريال.

تجهيزات للتقليل من الأهلي .. الكشف عن إحدى مفاجآت جماهير الاتحاد احتفالًا بعودة ديربي جدة

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