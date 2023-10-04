تجهيزات للتقليل من الأهلي .. الكشف عن إحدى مفاجآت جماهير الاتحاد احتفالًا بعودة ديربي جدة

ديربي جدة لم يلعب الموسم الماضي على إثر مشاركة الأهلي في دوري يلو، فماذا أعد الاتحاد احتفالًا بعودته؟

SHAHID

بعد الكشف عن الأهزوجة الجديدة لنادي الاتحاد السعودي استعدادًا لديربي جدة أمام الأهلي، كشف بعض من جمهور العميد عن مفاجأة أخرى منتظرة في المباراة، لكنها غير جيدة بالنسبة للضيوف.

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ديربي جدة يعود الموسم الجاري بعدما حرم هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي الجماهير من إثارة هذه المواجهة.

ومن المقرر أن يحل الراقي ضيفًا على العميد بعد غدٍ الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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واستعدادًا لهذه المباراة، دشن عدد من جماهير صاحب الأرض وسم "الحضور بالنظارات يوم الجمعة"، ويأتي هذا رجوعًا للهتاف الشهير: "دنيا دوارة .. البس نظارة"، والذي يردد جمهور الناديين نكاية في بعضهما البعض عندما يحتل أحدهما مركزًا متأخرًا في جدول الترتيب.

وانتشر هذا الهتاف بقوة عندما صارع العميد الهبوط من دوري المحترفين عامي 2019 و2020، وتجدد في موسمي 2021-2022 وما يليه في ظل هبوط الأهلي بالفعل.

يشار إلى أن العميد يدخل الديربي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، بينما يحل الراقي سادسًا بـ16 نقطة.

SHAHID