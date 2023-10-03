"ضيقة وهم وزحام" .. مكان تدريبات الأهلي قبل ديربي الاتحاد يثير الاستياء

أقل من 72 ساعة متبقية على الديربي، والوضع في الأهلي يثير الجدل

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الوضع في الأهلي السعودي لا يقتصر فقط على اعتراضات الجماهير على الأداء الفني خلال المباريات، إنما حتى التدريبات محل تساؤلات كبيرة..

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الراقي يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وخاضت كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أمس الثلاثاء، تدريبات لياقية في صالة الألعاب الرياضية، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بشكل مناسب قبل الديربي، لكن مكان التدريب هو ما أثار الجدل والاستياء..

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اللاعبون أدوا التدريبات في صالة ضيقة، تعلوها إضاءات اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء، ليعلق الأهلاوي الشهير عبادي الكناني، عبر منصة "إكس": "لمبة خربانة ومكان ضيق .. الله يصبرهم"، فيما كتب آخر: "المكان يجيب الضيقة والهم"، قبل أن يضيف ثالث: "عيب والله عيب هاذي صالة نادي مثل الملكي".

لكن فئة من الجماهير بررت الوضع، مدعية أن أعمال إنشاء صالة جديدة، تناسب نجوم الراقي جارية على قدم وساق.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، حصدها من الفوز في خمس مباريات والتعادل في واحدة، وهزيمتين.

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