"الانضباط" تغرم نجم النصر .. وتعاقب الأهلي رسميًا

عقوبات ضد الأهلي ونجم نادي النصر

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مجموعة من العقوبات؛ بعد نهاية الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف" والتعاون "الثالث"، ونقطتين عن نادي النصر "الرابع".

وأعلنت "الانضباط" في بيان رسمي، معاقبة النادي الأهلي، بغرامة مالية تُقدر بـ15 ألف ريال سعودي؛ على خلفية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

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وأشارت اللجنة، إلى أن العقوبة تأتي بسبب تأخر لاعبي الراقي، في النزول إلى أرضية الملعب، في الشوط الثاني من مواجهة الاتفاق.

وعلى جانب آخر.. وقعت لجنة الانضباط، عقوبة مالية أيضًا على وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بسبب تصرفه في مباراة الطائي.

وغرمت "الانضباط"، وليد مبلغ 20 ألف ريال سعودي؛ لدخوله إلى غرفة ملابس النصر خلال مباراة الطائي؛ وهو غير مسجل في القائمة.

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