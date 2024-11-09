أخبار الأهلي اليوم | إصابة نجم جديد بصفوف الراقي .. ورياض محرز يرد على أزمة "مباراة الحواري"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.

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"مُتكبر ولا يشعر بالمسؤولية" .. الدعيع والشهري يقصفان رياض محرز بسبب "مباراة الحواري"

طرح الإعلامي خالد الشنيف، أزمة مشاركة رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، في "مباراة الحواري"، للنقاش على ضيفيه محمد الدعيع حارس الهلال التاريخي والمدرب السعودي سعد الشهري. "اقرأ التفاصيل"

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"لم يقع في فخ الهجوم على مسؤولي السعودية مجددًا!" .. رياض محرز يهرب من سؤال عن ميركاتو الأهلي بـ"ذكاء"

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تعلم من الدرس، وقرر عدم تكرار تصريحاته السابقة؛ التي هاجم فيها المسؤولين عن الرياضة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

بعد الهلال والنصر .. وليد الفراج يعتذر لجماهير العين الإماراتي عن مطالبة الأهلي بخماسية "ثالثة"!

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة اعتذار إلى جماهير العين الإماراتي، على خلفية مطالبته للنادي الأهلي بالفوز بخماسية على العين، على غرار الهلال والنصر، في دوري النخبة الآسيوية. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"هل أنا مجنون!" .. رياض محرز يرد لأول مرة على أزمة "مباراة الحواري" التي أغضبت جماهير الأهلي

رد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على الهجوم الذي يتعرض له منذ أيام؛ بسبب ما عُرِف باسم أزمة "مباراة الحواري". "اقرأ التفاصيل"

"تمنيت إنهاء مباراة الرائد مبكرًا" .. يايسله قلق من إصابة لاعب الأهلي ويتعهد بتألق إيفان توني!

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن رأيه إزاء إصابة ريان حامد، مدافع الراقي، في مواجهة الرائد، مؤكدًا سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي. "اقرأ التفاصيل"

لعبة لن تشهدها الحواري .. رياض محرز يصنع بأقل مجهود والفار يكرم كيسييه على هداياه للأهلي أمام الرائد

تعرض ثنائي الأهلي، الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، لانتقادات شديدة اللهجة، طوال الأيام الماضية، بداعي ظهورهما في إحدى مباريات الحواري، ما جعل مباراة الرائد، فرصة للثنائي، من أجل الرد على جميع الرسائل الهجومية اللاذعة. "اقرأ التفاصيل"

ديميرال عاد في الوقت المناسب .. "تمزق الأربطة" يضرب نجم الأهلي خلال لقاء الرائد!

عاد المدافع التركي ميريح ديميرال للمشاركة في المباريات بداية من مباراة الرائد الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها مؤخرًا، ليتعرض لاعب آخر للإصابة! "اقرأ التفاصيل"