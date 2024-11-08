"لم يقع في فخ الهجوم على مسؤولي السعودية مجددًا!" .. رياض محرز يهرب من سؤال عن ميركاتو الأهلي بـ"ذكاء"

اللاعب فضل تجنب أي جدل جديد بسبب تصريحاته..

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تعلم من الدرس، وقرر عدم تكرار تصريحاته السابقة؛ التي هاجم فيها المسؤولين عن الرياضة السعودية.

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محرز هاجم لجنة الاستقطابات السعودية في وقتٍ سابق، متهمًا إياها بعدم دعم الأهلي بـ"صفقات عالمية"، مثل باقي أندية صندوق الاستثمارات؛ ما أدى إلى تراجع النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وقتها.. تعرض محرز لانتقادات عنيفة للغاية، من الإعلاميين والنقاد الرياضيين وحتى اللاعبين السابقين، الذين طالبوه بالتركيز في الملعب وتحسين مستواه؛ بدلًا من مهاجمة المسؤولين السعوديين، الذين يمنحوه راتبًا سنويًا كبيرًا.

وعند سؤاله عن هذا الأمر مجددًا، وتحديدًا بعد فوز الأهلي على الرائد (2-0)، مساء يوم الجمعة، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قال النجم الجزائري: "هذا السؤال لا يُمكن توجيهه لي".

وأضاف رياض محرز في تصريحت لبرنامج "أكشن مع وليد": "كوني أحد قادة النادي الأهلي؛ هذا لا يعطيني الحق للحديث عن اللاعبين.. هذا أمر غير جيد!".

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ونفى محرز حديثه مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن حاجة الفريق لـ"صفقات جديدة"، مشددًا على أن ذلك ليس من اختصاصه؛ فهو لاعب كرة قدم فقط.

وعلى جانب آخر.. فاجأ محرز مراسل البرنامج، عندما رد على سؤاله بشأن الأزمة التي عُرِفت باسم "مباراة الحواري"؛ قائلًا: "لا أستطيع اللعب خارج النادي.. أنت شاهدت اللعب للتو".

وكان مقطع فيديو قد انتشر لمحرز وزميله الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الأهلي؛ وهما يلعبان كرة القدم - قيل إنه كان في الساعة الثالثة فجرًا -، وذلك بأحد الملاعب بعيدًا عن ناديهما؛ الأمر الذي عرضهما لانتقادات عنيفة من جماهير الراقي، وسط مطالبات بمعاقبتيهما.

جدير بالذكر أن محرز كان قد اعترف في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس"، بأنه لعب مباراة في أحد الملاعب خارج النادي، مع مجموعة من أصدقائه، نافيًا في نفس الوقت أن يكون ذلك في الساعة الثالثة فجرًا - مثلمًا تردد -، وإنما كان في الثامنة والتاسعة مساءً، وفي أحد أيام راحته.