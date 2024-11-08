"هل أنا مجنون!" .. رياض محرز يرد لأول مرة على أزمة "مباراة الحواري" التي أغضبت جماهير الأهلي

اللاعب يتعرض لانتقادات مستمرة منذ القدوم إلى المملكة..

رد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على الهجوم الذي يتعرض له منذ أيام؛ بسبب ما عُرِف باسم أزمة "مباراة الحواري".

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مقطع فيديو انتشر لمحرز وزميله الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الأهلي؛ وهما يلعبان كرة القدم - قيل إنه كان في الساعة الثالثة فجرًا -، وذلك بأحد الملاعب بعيدًا عن ناديهما؛ الأمر الذي عرضهما لانتقادات عنيفة من جماهير الراقي، وسط مطالبات بمعاقبتيهما.

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وفي هذا السياق.. قال محرز في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس" القطرية: "لا أعلم من قال بإننا لعبنا في هذا الوقت.. هل يظنون بأنني مجنون".

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واعترف النجم الجزائري بأنه لعب مع مجموعة من أصدقائه؛ ولكن في الساعة الثامنة والتاسعة مساءً، وأيضًا كنوع من الاستمتاع في "يوم راحته"، الذي لم يكن فيه تدريبات أو مباريات رسمية للفريق الأهلاوي.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ إلا أنه لم يقدم أعلى مستوى متوقع منه - حتى الآن -، ليتعرض للعديد من الانتقادات الجماهيرية، ومن الإعلاميين والمحللين الرياضيين.

جدير بالذكر أن محرز سجل 16 هدفًا وصنع 19 آخرين، خلال 48 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات الرسمية، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن.