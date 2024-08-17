أخبار الاتحاد اليوم | موسى ديابي يواصل سحره .. ورسالة كريم بنزيما لجماهير الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 17 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 17 أغسطس 2024.

"المملكة أرينا" يقلق جماهير الهلال .. صورة تنذر بغيابه عن قمة الاتحاد والنخبة الآسيوية!

رغم تبقي 34 يومًا على مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، والمقرر أن يستضيفها الهلال، في تاريخ محدد خلال يوم 19 سبتمبر المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، يبدو أن موقف ملعب المملكة أرينا، لا يزال غامضًا، والتساؤلات تتواصل حول مدى جاهزية الملعب لاستضافة القمة. "اقرأ التفاصيل"

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"فاجأ الأهلي ولا يترك الصلاة أو يسلم الوطن للصوماليين" .. سعود عبدالحميد "البريء" من اتهامات الاتحاد والهلال

على مدار عامين ونصف.. أصبح الظهير الأيمن الدولي الشاب سعود عبدالحميد كـ"المتهم"، الذي يدخل ويخرج من "قفص الاتهام"، في محكمة ناديي الاتحاد والهلال. "اقرأ التفاصيل"

خاص | "وافق على احتراف لاعب وتمسك بالآخر" .. الاتحاد يحسم موقفه من العروض الأوروبية

حسمت إدارة نادي الاتحاد السعودي، "موقفها" من احتراف عدد من لاعبيها المحليين، في الملاعب الأوروبية، خلال الميركتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "ساحر جديد في الاتحاد وعلى كريم بنزيما تحسين نفسه" .. ديابي يواصل الإبداع بـ"التلاعب" بالقادسية!

بهدف ولا أروع، واصل الجناح الفرنسي موسى ديابي، نجم فريق الكرة الجديد بنادي الاتحاد، تقديم أوراق اعتماده، كورقة رابحة للعميد، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، بعدما سجل هدفًا إبداعيًا في مرمى القادسية، خلال المباراة التجريبية التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. "اقرأ التفاصيل"

"الماضي انتهى ونعمل على ضم صفقات جديدة" .. رسالة من كريم بنزيما إلى جماهير الاتحاد

وجّه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد مباراة القادسية الودية، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"استفز الهلال وكشف عن دور ميتروفيتش في انتقاله للاتحاد" .. رايكوفيتش يدخل أجواء المنافسة سريعًا!

يبدو أن الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، دخل أجواء "المنافسة" في المملكة العربية السعودية سريعًا؛ وذلك بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

أبرزها الهلال والنصر .. رباعي يتصارع على خدمات السلولي

أفادت أنباء قادمة من المملكة العربية السعودية بوجود صراع رباعي على خدمات نجم التعاون عون السلولي. "اقرأ التفاصيل"

رغم الانتعاشة المالية .. الاتحاد يقلق جماهيره بتكرار سيناريو "سلة الهلال"!

أثار نادي الهلال، حالة من الاستياء بين جماهيره، خلال الفترة الماضية، عقب قرار الإدارة بإلغاء لعبة كرة السلة نهائيًا، رغم الإنجازات التي حققها الفريق خلال موسم 2023-2024، بعد فوزه بالخماسية المحلية. "اقرأ التفاصيل"