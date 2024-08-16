"الماضي انتهى ونعمل على ضم صفقات جديدة" .. رسالة من كريم بنزيما إلى جماهير الاتحاد

هل يتحكم كريم بنزيما في الاتحاد حقًا؟..

وجّه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد مباراة القادسية الودية، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد تعادل (1-1) مع القادسية؛ وذلك قبل أن يستهل موسمه الرسمي الجديد بمواجهة الخلود، يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

بنزيما قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، في الساعات الأولى من اليوم السبت، مخاطبًا الجماهير الاتحادية: "أتمنى أن نحظى بموسم جيد، مع الكثير من الانتصارات".

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ووعد المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، جماهير نادي الاتحاد بـ"القتال" هو وباقي زملائه في الفريق، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ من أجل أن يجعلوهم "فخورين" بهم.

وعن معاناة الموسم الرياضي الماضي.. أكد كريم بنزيما على أنها "انتهت"؛ والآن هُناك مدرب ونجوم جدد، معربًا عن رضاه التام على شكل الفريق حاليًا، وتعاون الجميع معه.

وعلى الرغم من ذلك.. أعلن بنزيما أن الاتحاد يعمل على صفقات إضافية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قائلًا: "لم ينتهِ شيء بعد.. سنرى ماذا سيحدث".

جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ومواطنه الجناح الهجومي موسى ديابي، إلى جانب الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، وعدد من اللاعبين المحليين.