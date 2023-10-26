أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة أحمد حجازي .. ومستقبل سانتو وحمدالله في خطر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ26 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ26 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | "مطلوب في ملاكمة موسم الرياض" .. تركي آل الشيخ يقدم عرضًا لنجم الاتحاد التاريخي!

مازح معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحد أساطير الكرة السعودية ونادي الاتحاد، على هامش فعاليات موسم الرياض. "اقرأ التفاصيل"

"نونو سانتو حقق الدوري بسبب عملي" .. مدرب الاتحاد السابق يثير الجدل

اعتبر الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك السعودي، أنه صاحب الفضل الأول، في تتويج عملاق جدة الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي. "اقرأ التفاصيل"

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تفاصيل طبية خطيرة في قرار عودة أحمد حجازي إلى مباريات الاتحاد

باتت عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، إلى مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أقرب من أي وقتٍ مضى، بعد شفائه من إصابة "القطع" في الرباط الصليبي؛ وذلك حسب آخر الأخبار. "اقرأ التفاصيل"

"سانتو وحمدالله سيرحلان قبل مونديال الأندية!"

حالة من عدم الاستقرار يمر بها فريق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بعدما تراجعت نتائج ومستوى الفريق، وذلك مع اقتراب انطلاق كأس العالم للأندية 2023 في جدة. "اقرأ التفاصيل"

فجر مفاجأة حول مسيرته .. رومارينيو يختار أجمل وأصعب مباراة له مع الاتحاد

احتفل حساب الاتحاد الرسمي على منصة إكس بنجم الفريق، رومارينيو، لوصوله للمباراة رقم 200 مع الفريق، وذلك بإجراء مقابلة سريعة معه نُشرت اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

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