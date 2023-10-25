"سانتو وحمدالله سيرحلان قبل مونديال الأندية!"

هل سنرى تغييرًا كبيرًا في الاتحاد الفترة القادمة؟

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حالة من عدم الاستقرار يمر بها فريق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بعدما تراجعت نتائج ومستوى الفريق، وذلك مع اقتراب انطلاق كأس العالم للأندية 2023 في جدة.

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ويُشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 الذي سيقام ديسمبر المقبل، بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وقال الإعلامي علي العنزي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "أعتقد أنه في كأس العالم للأندية، لن نرى نونو سانتو وعبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد".

وتابع: "كريم بنزيما ونونو سانتو واحد منهما لن يستمر مع نادي الاتحاد، ومن الضروري أن يرحل أحدهما خلال الفترة القادمة".

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واختتم العنزي تصريحات مبديًا استغرابه من غيابات بنزيما المتكررة مع نادي الاتحاد، عكس موقفه مع ريال مدريد الإسباني، الذي كان يحمل شارة قيادته، ويُشارك بشكل مستمر.

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