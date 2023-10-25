تفاصيل طبية خطيرة في قرار عودة أحمد حجازي إلى مباريات الاتحاد

تفاصيل خطيرة في عودة أحمد حجازي إلى مباريات الاتحاد

باتت عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، إلى مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أقرب من أي وقتٍ مضى، بعد شفائه من إصابة "القطع" في الرباط الصليبي؛ وذلك حسب آخر الأخبار.

الإعلامي الرياضي وليد الفراج كان قد أعلن دخول حجازي، إلى تدريبات الاتحاد، بعد أسبوع من الآن؛ على أن يشارك في مباراة الفريق الأول أمام سباهان أصفهان الإيراني.

العميد الاتحادي يواجه سباهان أصفهان، يوم 4 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن إصابة المدافع الدولي المصري، تحتاج في الطبيعي، إلى فترة تصل إلى 9 أشهر؛ قبل العودة للمشاركة في المباريات مجددًا.

وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن إصابة أحمد حجازي، مر عليها 4 أشهر ونصف فقط الآن.

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي: "حجازي والاتحاد لديهما حرص كبير على عودة اللاعب، بأسرع وقتٍ؛ قبل الفترة الشتوية وبطولتي كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا".

وشدد ثامر الشهراني، على أن هذه العودة السريعة، لا يُنصح بها إلا للرياضيين، وتحت إشراف مباشر وأخذ المخاطر.