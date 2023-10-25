"نونو سانتو حقق الدوري بسبب عملي" .. مدرب الاتحاد السابق يثير الجدل

تقليل جديد من عمل نونو سانتو مع نادي الاتحاد

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اعتبر الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك السعودي، أنه صاحب الفضل الأول، في تتويج عملاق جدة الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

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الاتحاد تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ بعد غياب 14 سنة كاملة.

وقال كوزمين في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "أعتقد أن الاتحاد، توّج بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الرياضي الماضي؛ بسبب أن المدرب الذي جاء بعدي، استكمل عملي مع الفريق".

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وشدد المدير الفني الروماني، على أن خسارة لقب دوري 2021-2022، مع العميد الاتحادي، في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة، لا تزال تشكل غصة لديه - حتى الآن -.

واختار كوزمين كونترا، النجم عبد الرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد "المهمش" من سانتو؛ كأحد أفضل 3 لاعبين سعوديين حاليًا، مع ثنائي الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج.

جدير بالذكر أن كوزمين، قاد الاتحاد في الفترة من أغسطس 2021 إلى يونيو 2022؛ محققًا 20 انتصارًا مقابل 5 تعادلات ومثلهم في الهزائم، خلال 30 مباراة رسمية.

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