أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة الاستاد التاريخية .. واستهداف قائد الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2023

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من يفوز بالصفقة؟ .. تطورات مثيرة في مفاوضات السعودية مع مورينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بدأت المملكة العربية السعودية، مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة أحد أندية دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

ارتبط اسمه بالاتحاد .. "سلمان الفرج سيرحل عن الهلال في الشتوية"

لا شك أن سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أفضل الأسماء التي شهدتها الملاعب السعودية، في عصر الاحتراف. "اقرأ التفاصيل"

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بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية!

يبدو أن المملكة العربية السعودية، لم تكتفِ بضم النجوم العالميين فقط؛ حيث هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع أبرز الأسماء، في عالم التدريب. "اقرأ التفاصيل"

حقيقة أم خيال؟ .. فيديو مبهر لاستاد الاتحاد يثير التساؤلات حول المفاجأة التاريخية!

أثار الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بشأن استاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الجديد". "اقرأ التفاصيل"

نجولو كانتي "يحبط" فرنسا بعد الانتقال إلى الاتحاد .. تصريحات جريئة

فاجأ النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، جماهير بلاده، بتصريحات جريئة للغاية. "اقرأ التفاصيل"

"كاشفًا العيب الأكبر بالنسبة له" .. رودري يرد رسميًا على الانتقال إلى السعودية

رد النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على "إمكانية" الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | منتخب السعودية يكشف طبيعة إصابة ثنائي الهلال والاتحاد

كشف المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، عن طبيعة إصابة ثنائي الهلال والاتحاد، خلال معسكر الأخضر "الأخير"، في البرتغال. "اقرأ التفاصيل"

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