حقيقة أم خيال؟ .. فيديو مبهر لاستاد الاتحاد يثير التساؤلات حول المفاجأة التاريخية!

فيديو يسحر العين عن استاد نادي الاتحاد الجديد.. فهل يكون حقيقة؟

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أثار الإعلامي الرياضي عدنان جستينه، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بشأن استاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الجديد".

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الاتحاد عاد بقوة إلى الساحة الرياضية السعودية، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بتتويجه بلقبي دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر المحلي.

ونشر جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مبهر؛ لما زعم أنه استاد جديد للفريق الاتحادي.

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وعلق الإعلامي الرياضي على المقطع؛ قائلًا: "قريبًا.. استاد نادي الاتحاد الجديد، الصدق 100%".

ويأتي منشور جستنيه، بالتزامن مع الأخبار التي تؤكد امتلاك أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، مدن رياضية خاصة بهم، في الفترة القليلة القادمة.

لكن حتى هذه اللحظة.. لم يتم معرفة هل هذا التصميم الذي نشره جستنيه، لاستاد يتم العمل عليه لنادي الاتحاد بالفعل، أم مجرد أمنية من إعلاميي وعشاق العميد فقط.

جدير بالذكر أن الشباب، افتتح ملعبه الجديد، بينما العمل مستمر على استاد "المملكة آرينا"، الذي حصل الهلال على حقوقه رسميًا، في الوقت الذي يخوض فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مبارياته، على "الأول بارك"، منذ عام 2020.

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