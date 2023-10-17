نجولو كانتي "يحبط" فرنسا بعد الانتقال إلى الاتحاد .. تصريحات جريئة

تصريحات جريئة من نجولو كانتي بعد الانتقال إلى نادي الاتحاد

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فاجأ النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، جماهير بلاده، بتصريحات جريئة للغاية.

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كانتي انضم إلى الاتحاد، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي؛ وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ كاملة.

وأعرب كانتي في تصريحات مع صحيفة "L’Equipe"، عن اندهاشه من قوة المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة أنه لم يتخيل هذا الأمر، قبل الانتقال إلى الاتحاد.

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واعتبر النجم البالغ من العمر 32 سنة، أن مستوى المنافسة في المسابقة السعودية، أقوى بكثير من الدوري الفرنسي.

واختتم نجولو كانتي تصريحاته؛ بالقول: "المباريات بين الأندية الخمسة الكبرى في السعودية فقط، أقوى من موسم كامل في الدوري الفرنسي".

جدير بالذكر أن كانتي، مثّل ناديي بولون وكان الفرنسيين، في بداية مسيرته الكروية، قبل الانتقال إلى الملاعب الإنجليزية، في صيف عام 2015، من بوابة ليستر سيتي ثم تشيلسي.

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