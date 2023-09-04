أخبار الاتحاد اليوم | "محمد صلاح سيرحل عن ليفربول" .. واعتراف كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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كسر عقده والانتقال إلى الاتحاد؟ .. كشف حقيقة هروب محمد كنو من الهلال رسميًا

3 أيام تفصلنا عن إغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت الأخبار تتزايد، بشأن رحيل بعض النجوم عن أنديتهم، وانتقالهم إلى فرقٍ أخرى (طالع التفاصيل).

خبير إنجليزي يطمئن الاتحاد .. محمد صلاح سوف يرحل عن ليفربول!

توقع بول ميرسون لاعب آرسنال السابق أن النجم المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول متوجًا للاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة (طالع التفاصيل).

هل بينهما حمد الله؟ نونو سانتو يُفاضل بين اسمين لرحيل أحدهما عن الاتحاد

أصبح الاتحاد مجبرًا على التضحية بأحد لاعبيه الأجانب الحاليين ليستطيع التعاقد مع مدافع أجنبي جديد يُعوض به الغياب الطويل لقائده أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي (طالع التفاصيل).

"الحكومة"! كريم بنزيما يعترف أخيرًا بلقبه العربي الأشهر

غازل كريم بنزيما جمهوره العربي الكبير بالاعتراف أخيرًا بلقبه الأشهر بين عشاقه العرب، الحكومة، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (طالع التفاصيل).

رسميًا .. إشبيلية يحسم صفقة راموس ويقضي على أمل الاتحاد!

أعلن نادي إشبيلية بشكل رسمي عن استعادة نجمه السابق سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق (طالع التفاصيل).

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النصر يفاوض رباعي الفريق .. ويجهز "ضربة مزدوجة" للاتحاد والأهلي

بعد إغلاق ملف الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام.. بدأ مسؤولو نادي النصر السعودي، مناقشة مستقبل 4 نجوم "محليين"، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"غدر" سيرخيو راموس يُعيد الاتحاد لهدفه "المنبوذ" جماهيريًا

لم يترك الاتحاد بابًا إلا طرقه لمحاولة التعاقد مع مدافع جديد يُعوض به قائده أحمد حجازي الذي سيغيب عن اللعب حتى نهاية العام الجاري على الأقل بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الجاري، ولكن كل تلك الأبواب كانت مغلقة تمامًا (طالع التفاصيل).

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