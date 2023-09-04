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رسميًا .. إشبيلية يحسم صفقة راموس ويقضي على أمل الاتحاد!

علي رفعت
Sergio Ramos Real MadridGetty Images
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتسيرجيو راموسإشبيلية

النجم السابق لريال مدريد يعود إلى بيته!

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أعلن نادي إشبيلية بشكل رسمي عن استعادة نجمه السابق سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق.

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جاء هذا في بيان أصدره الفريق الأندلسي وأكد خلاله أن التعاقد مع راموس سيكون لمدة عام واحد يبدأ بشكل فوري.

واستعاد النادي من خلال بيانه الفترة السابقة لراموس في صفوفه والتي انتهت قبل 18 عامًا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

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وكان راموس قد توصل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد للانضمام إلى زميله السابق كريم بنزيما في دوري روشن السعودي للمحترفين قبل أن يغير وجهته في اللحظات الأخيرة.

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جدير بالذكر أن راموس كان قد خاض 49 مباراة مع إشبيلية في فترته الأولى وسجل ثلاثة أهداف وكان مركزه الأساسي وقتها ظهير أيمن.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 98815كريم بنزيما
  • 10641خاليدو كوليبالي
  • 19210روبرتو فيرمينو
  • 8718نجولو كانتي
  • 23275مارسيلو بروزوفيتش
  • 46650صفقة أخرى
207309 الأصوات

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