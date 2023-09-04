هل بينهما حمدالله؟ نونو سانتو يُفاضل بين اسمين لرحيل أحدهما عن الاتحاد

الاتحاد يرغب في ضم مدافع جديد والأمر يتطلب وجود ضحية!

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أصبح الاتحاد مجبرًا على التضحية بأحد لاعبيه الأجانب الحاليين ليستطيع التعاقد مع مدافع أجنبي جديد يُعوض به الغياب الطويل لقائده أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

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بطل دوري روشن السعودي يمتلك حاليًا 10 أجانب فيما تنص اللائحة على قيد 8 فقط عند الـ15 من سبتمبر الجاري، وقد بات النادي قريبًا من التخلص من طارق حامد الذي توصل لاتفاق مع ضمك على التوقيع له لموسمين، فيما سيتم حذف حجازي من القائمة حتى يتعافى تمامًا ويُصبح قادرًا على اللعب ويُتوقع حدوث ذلك في يناير القادم.

الاتحاد بحاجة للتخلص من لاعب إضافي ليستطيع جلب مدافع جديد وهو هدف الإدارة الأهم حاليًا، وقد أوضح برنامج "برا الـ18" مساء أمس أن المدير الفني نونو سانتو يُفاضل حاليًا بين اسمين لاختيار أحدهما للبقاء والآخر للرحيل.

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الاسمان هما حارس المرمى مارسيلو جروهي والمهاجم رومارينيو، وقد أشار "برا الـ18" إلى أن الثاني توصل لاتفاق بالفعل مع نادي الشباب ليلعب له الموسم الجاري.

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