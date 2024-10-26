أخبار الاتحاد اليوم | مارسيلو جروهي يغازل جماهير العميد .. وتحديد موقف لويز فيليبي من ريال بيتيس

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 26 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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إعلامي اتحادي: لا أعترف بثلاثة أرباع ألقاب الهلال!

فتح الإعلامي السعودي المخضرم عدنان جستنيه النار على تاريخ نادي الهلال بأكمله، قائلًا إن "الزعيم" لا يستحق كثيرًا من الألقاب التي حققها والتي تتوجه على رأس الكرة السعودية تاريخيًا. "اقرأ التفاصيل"

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الأهلي ضد الأخدود | استفاقة الشوط الثاني ليست كافية .. وإن لم يعد ديميرال فمبارك "مقدمًا" للاتحاد!

على جماهير الأهلي أن تتنفس الصعداء، فبعد مباراة عصيبة للغاية، انتزع الراقي تعادلًا مثيرًا مع الأخدود (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"مزيج من الألم والسعادة" .. جروهي يتحسر على "النصر الضائع" ويغازل جماهير الاتحاد قبل الديربي

أبدى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الخلود السعودي، رضاه عن نتيجة التعادل مع النصر، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأجدر بحصد الفوز على حساب العالمي. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

يلتقي كل من الاتحاد والجندل ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل. "اقرأ التفاصيل"

بعد أزمته مع الاتحاد .. بيليجريني يرد على عودة لويز فيليبي إلى ريال بيتيس في يناير

كشف الباراجوياني مانويل بيليجريني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال بيتيس، عن احتمالات عودة المدافع الإيطالي لويز فيليبي، المحترف في صفوف الاتحاد، إلى فريقه الإسباني السابق، خلال فترة الميركاتو الشتوي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"