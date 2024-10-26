"مزيج من الألم والسعادة" .. جروهي يتحسر على "النصر الضائع" ويغازل جماهير الاتحاد قبل الديربي

حارس الخلود يتحدث بعد التعادل القاتل

أبدى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الخلود السعودي، رضاه عن نتيجة التعادل مع النصر، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأجدر بحصد الفوز على حساب العالمي.

وفرط الخلود في فوز ثمين على النصر، بعدما تعادل العالمي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع (3-3)، أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال جروهي الذي كان نجم المباراة الأول بدون منازع، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على قناة "SSC": "لدي شعور مزدوج بعد مباراة النصر، لأن المباراة كانت بين أيدينا وكنا متقدمين بنتيجة (3-2)، وكان من المفترض أن نخرج بالنقاط الثلاث".

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وأضاف: "في النهاية خرجنا بنقطة مهمة وغالية، خصوصًا أنها أمام فريق كبير بحجم النصر ويضم نجومًا من العيار الثقيل، لذلك لدينا شعور مزيج بين الألم والسعادة".

وتابع جروهي الذي رحل عن ناديه السابق الاتحاد في الصيف الماضي: "أمتلك مسيرة كبيرة ومشرفة مع الاتحاد وقصة عشق كبيرة مع جماهيره، وحتى لو تركت العميد كلاعب لكنني لازلت مشجعًا للفريق، وأتمنى لهم تحقيق الفوز في مباراة الديربي المرتقبة أمام الأهلي".

وبعد هذا التعادل، لا يزال النصر في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما رفع الخلود رصيده إلى 5 نقاط، محتلًا المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.