أخبار الاتحاد اليوم | كواليس صادمة عن عبدالرزاق حمدالله وجاياردو يصعد أزمة كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ21 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بديل مارسيلو جروهي

اتخذت إدارة نادي الاتحاد قرارًا مفاجئًا بشأن بديل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

شرط غير متوقع لصالح الاتحاد .. الهلال يستهدف صفقة عالمية جديدة!

لن تكتفي إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر فقط، لن ستستهدف صفقة أجنبي عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن بشرط غير متوقع! (طالع التفاصيل)

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إيذاء جسدي وخلق الأزمات .. كواليس مثيرة تُكشف لأول مرة في قضية حمدالله والنصر!

الكشف عن كواليس نارية في قضية حمد الله والنصر التي انتهت بالصلح. (طالع التفاصيل)

قرار جديد من مارسيلو جاياردو لحسم مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد .. انتظروا هذا الأمر!

ما بين أخبار تفيد برحيله وأخرى تؤكد على استمراره.. لا يزال مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الكثير من الحبر. (طالع التفاصيل)

"لا مكان للعواجيز أو الجبناء وانتهى زمن سرقة الهلال والنصر" .. الاتحاد أصبح له درعًا وسيفًا

ثورة اتحادية مرتقبة في عهد رامون بلانيس. (طالع التفاصيل)

فيديو يحسم الجدل .. ويكشف حقيقة "إهانة وسب" حمد الله لنجوم الاتحاد

الهداف المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، دائمًا ما يواجه اتهامات؛ بشأن سلوكه داخل غرف ملابس الفرق التي يلعب لها. (طالع التفاصيل)

جمهور الهلال يناشده .. "هدف الاتحاد السابق" يكشف موقفه من الرحيل عن فرنسا نحو السعودية

كشف الأردني موسى التعمري؛ جناح أيمن مونبلييه الفرنسي، موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي، بعدما كان هدفًا لأنديته منذ الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

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