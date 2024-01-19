فيديو يحسم الجدل .. ويكشف حقيقة "إهانة وسب" حمد الله لنجوم الاتحاد

أزمات عبد الرزاق حمد الله تكررت كثيرًا في الملاعب السعودية..

SHAHID

الهداف المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، دائمًا ما يواجه اتهامات؛ بشأن سلوكه داخل غرف ملابس الفرق التي يلعب لها.

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حمد الله لعب في صفوف نادي النصر السعودي، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل أن ينضم إلى الاتحاد رسميًا، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022".

وطاردت الاتهامات، الهداف المغربي الكبير من النصر إلى الاتحاد؛ حيث زعم بعض الإعلاميين والتقارير الصحفية، بإنه "يهين" زملائه في قلعة العميد، ويسبهم بالأهل.

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وفي ظل هذه الاتهامات.. نشر الحساب الرسمي للعميد الاتحادي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو لحمد الله، على هامش معسكر الفريق الأول لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية.

المقطع يظهر العلاقة الرائعة التي تجمع عبد الرزاق حمد الله مع نجوم الاتحاد، خاصة الشباب منهم؛ حيث قام فرحة الشمراني، متوسط الفريق، بـ"احتضان" المهاجم المغربي، والترديد: "والله أحبك".

ومن ناحيته.. مازح حمد الله، نجم نادي الاتحاد الشاب؛ حيث قام بدفعه لـ"المسبح"؛ في مشهد يعكس الأجواء الرائعة داخل معسكر الفريق، والعلاقة المميزة بين اللاعبين.

ولذلك.. فإن هذا الفيديو ينفي بشكل قطعي، علاقة حمد الله ولاعبي الاتحاد "السيئة"، أو قيام المهاجم المغربي، بإهانة زملائه داخل غرفة الملابس، مثلما تردد في الأيام الماضية.

SHAHID