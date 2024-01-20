شرط غير متوقع .. الهلال يستهدف صفقة عالمية جديدة!

الهلال اقترب من صفقة أجنبية جديدة

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لن تكتفي إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر فقط، لن ستستهدف صفقة أجنبي عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن بشرط غير متوقع!

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وكشف برنامج "برا 18" عبر قناة SSC عن أن إدارة الهلال لن تكتفي بصفقة لودي، بل هي قريبة من التعاقد مع لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار البرنامج إلى أن شرط إبرام الصفقة الجديدة، هو رحيل البرازيلي ميشايل ديلجادو إلى صفوف نادي الاتحاد بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن الهلال منذ أيام قليلة، عن التعاقد مع رينان لودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليحل بدلًا من البرازيلي نيمار الذي يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

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ويُريد الزعيم أن يُبرم صفقة أجنبية جديدة، لتنضم إلى الـ7 أجانب الآخرين وهم: "ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، رينان لودي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش".

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