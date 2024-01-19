قرار جديد من مارسيلو جاياردو لحسم مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد .. انتظروا هذا الأمر!

جدل كريم بنزيما لا يزال مستمرًا داخل نادي الاتحاد

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ما بين أخبار تفيد برحيله وأخرى تؤكد على استمراره.. لا يزال مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الكثير من الحبر.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه تورط في عديد من المشاكل بقلعة العميد، مع تغيبه عن حصص تدريبية عديدة.

غياب المهاجم الفرنسي عن التدريبات، صاحبه شائعات برغبته في الرحيل؛ قبل أن يتم التأكيد على أن اللاعب، كان محاصرًا في جزيرة موريشيوس، الذي كان يقضي بها إجازاته؛ وذلك بسبب الإعصار.

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وعلى الرغم من عودته يوم الخميس إلى المملكة؛ إلا أن الإعلامي الرياضي ألفريدو بيدولا، كشف عن غضب كبير من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من كريم بنزيما.

بيدولا أعلن عبر موقعه الرسمي، أن جاياردو، قرر الاجتماع مع بنزيما، في الأيام القليلة القادمة، وبحضور عدد من مسؤولي العميد الاتحادي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الاجتماع؛ سيناقش مستقبل بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ سواء بحسم بقائه بشكل نهائي، أو رحيله.

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