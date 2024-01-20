الاتحاد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بديل مارسيلو جروهي

جروهي سيرحل فمن سيكون البديل؟

SHAHID

اتخذت إدارة نادي الاتحاد قرارًا مفاجئًا بشأن بديل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واقترب جروهي من الانتقال إلى نادي الشباب، بعد إصابة الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد قرر عدم التعاقد مع حارس مرمى أجنبي بدلًا من جروهي، على أن يتم الاعتماد على الحارس المحلي عبد الله المعيوف.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد يتجه لقيد المدافع المصري أحمد حجازي بدلًا من جروهي الذي سيرحل إلى الشباب، ولن تستقطب حارس أجنبي جديد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويمتلك نادي الاتحاد حاليًا في صفوفه 10 لاعبين أجانب، سيرحل منهم 2 على أقل تقدير، على أن يستمر 8 لاعبي خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

SHAHID