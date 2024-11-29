أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يُثير دهشة متابعيه .. ولوران بلان يكشف عن خطته الشتوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.

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"هذا الأمر خطير على الاتحاد!" .. لوران بلان ينتقد قرار المسؤولين السعوديين ويكشف عن خطته الشتوية

حذر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، من ما وصفه بـ"التأثير الخطير" لأحد قرارات المسؤولين السعوديين، على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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مستعينًا بأنشودة "فتاة الخير" الدينية .. كريم بنزيما يثير دهشة متابعيه بقميص ريال مدريد وطبق من التمر!

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، دهشة متابعيه؛ بـ"منشور مفاجئ" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام". "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"أحدهم توفاه الله" .. مفسر رؤى يكشف كواليس استعانة لاعبين سعوديين به ويحذر: على سالم الدوسري حماية نفسه من السحر!

فجّر مفسر الرؤى أبو إلياس العنزي، مفاجآت من العيار الثقيل؛ بعد تعاونه مع العديد من نجوم كرة القدم السعوديين وبعض الأندية المحلية، خلال السنوات الماضية. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

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قبل مواجهة الاتفاق .. الاتحاد يتلقى دفعة فنية قوية بسبب الثنائي المصاب!

تلقى فريق نادي الاتحاد دفعة فنية قوية، قبل مواجهة نظيره الاتفاق، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"