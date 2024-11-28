مستعينًا بأنشودة "فتاة الخير" الدينية .. كريم بنزيما يثير دهشة متابعيه بقميص ريال مدريد وطبق من التمر!

كريم بنزيما استعاد كثير من مستواه في الموسم الحالي..

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، دهشة متابعيه؛ بـ"منشور مفاجئ" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

بنزيما يلعب في صفوف نادي الاتحاد، منذ صيف عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

ونشر بنزيما مساء اليوم الخميس، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي في "إنستجرام"، صورة احتفاله الشهير وهو يرفع إصبع يده إلى الأعلى، بالإضافة إلى قميص ريال مدريد وشعار دوري أبطال أوروبا، مع "طبق من التمر".

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المثير في الأمر أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، قام بوضع أنشودة دينية بعنوان "فتاة الخير" مع هذه الصورة؛ ما دفع عشاقه للتساؤل عن مقصده.

وعلى الأغلب.. كريم بنزيما أراد "الافتخار" بدينه الإسلامي، إلى جانب لعبه بقميص واحد من أعرق الأندية العالمية - ريال مدريد -، وخوضه العديد من المباريات وتحقيقه العديد من الإنجازات في البطولة الأغلى - دوري أبطال أوروبا -.

وأكد بنزيما في أكثر من مناسبة، آخرها خلال "الفيلم الوثائقي" عن الدوري السعودي، على أن رغبته كـ"شخصٍ مسلم" في التواجد بالقرب من مكة المكرمة؛ كانت العامل الرئيس والحاسم، للموافقة على الانتقال إلى العميد الاتحادي.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 21 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 38 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ صيف 2023 وحتى الآن.