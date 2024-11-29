قبل مواجهة الاتفاق .. الاتحاد يتلقى دفعة فنية قوية بسبب الثنائي المصاب!

الاتحاد يلاقي الاتفاق بمعنويات عالية

تلقى فريق نادي الاتحاد دفعة فنية قوية، قبل مواجهة نظيره الاتفاق، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويواجه الاتحاد نظيره الاتفاق مساء غدٍ السبت، بهدف الحصول على نقاط المباراة والاستمرار في صدارة الترتيب.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الثنائي مهند الشنقيطي الظهير الأيمن، والجناح ستيفن بيرجفاين، شاركا في التدريبات الجماعية مساء أمس الخميس.

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الشنقيطي عاد للتدريبات الجماعية، بعدما اكتفى بالتدريبات الانفرادية بعد مشاركته في مباراة الفتح الماضية، ضمن برنامج يستهدف إكسابه مزيدًا من الجاهزية، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

كما شارك ستيفن بيرجفاين في تدريبات الاتحاد الخميس، بعدما غاب عنها يوم الأربعاء الماضي، بسبب عدم الجهازية البدنية.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، قبل المواجهة التي ستقام في الدمام.