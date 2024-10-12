أخبار الاتحاد اليوم | موقف كانتي وبيريرا من لقاء القادسية .. ومدرب محلي يتحدى الجميع بالعميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.

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خالد العطوي يتحدى: لدي قدرة على النجاح مع أكبر أندية الدوري السعودي

أكد خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، أن المدرب الوطني قادر على قيادة أكبر الفرق في دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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"اعتقدنا أننا في إجازة" .. وكيل ستيفانو بيولي يكشف كواليس انتقاله إلى النصر ودور أسطورة ريال مدريد!

تحدث فاليريو جيوفريدا، وكيل أعمال الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن كواليس انتقاله إلى النادي العاصمي، من أجل تدريب كريستيانو رونالدو ورفاقه، منوهًا بأن العرض النصراوي لم يكن الأول في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"خذلهم وأساؤوا سمعته" .. خلاف حمد الله والنصر يتأجج قبل الديربي وتوقع "السيناريو الأسوأ" مع الشباب!

أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن الخلاف بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، مع جماهير النصر لا يزال مستمرًا، مؤكدًا أن إحرازه هدفًا في مرمى الأصفر خلال مباراة الديربي المُقبلة، ستكون بمثابة انتصار له، حتى وإن خسر فريقه. "اقرأ التفاصيل"

"إقامة مباراتين بالجوهرة ومشاركة 18 أسطورة" .. مهرجان استثنائي في حفل اعتزال "الأنيق" خالد مسعد!

عقدت جمعية رعاية الرياضيين، مساء اليوم (السبت)، مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن تفاصيل حفل اعتزال خالد مسعد، أسطورة الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. "اقرأ التفاصيل"

لوران بلان يصدر قراراته بشأن ودية جدة .. وحسم موقف نجولو كانتي من لقاء القادسية

أصدر المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، قرارات جديدة بشأن ودية جدة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، خلال فترة التوقف الحالية. "اقرأ التفاصيل"