"اعتقدنا أننا في إجازة" .. وكيل ستيفانو بيولي يكشف كواليس انتقاله إلى النصر ودور أسطورة ريال مدريد!

العرض النصراوي لم يكن الأول في السعودية..

تحدث فاليريو جيوفريدا، وكيل أعمال الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن كواليس انتقاله إلى النادي العاصمي، من أجل تدريب كريستيانو رونالدو ورفاقه، منوهًا بأن العرض النصراوي لم يكن الأول في دوري روشن.

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وأعلن النصر عن تعاقده رسميًا مع المدرب ستيفانو بيولي، في سبتمبر المُقبل، بعد 24 ساعة من إقالة البرتغالي لويس كاسترو، ونجح الإيطالي في تحقيق العلامة الكاملة، في مبارياته الخمس الأولى على رأس الجهاز الفني للأصفر.

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وقال جيوفريدا، في حديث عبر شبكة TuttoMercatoWeb، "كنا نعتقد أننا في إجازة، عندما بدأت اتصالات نادي النصر في أوائل سبتمبر"، فيما أوضح أن عملية التفاوض مرت بشكل بسيط وسريع للغاية؛ موجهًا الفضل إلى الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، وأسطورة ريال مدريد، في إنهاء الصفقة.

وأوضح وكيل بيولي أن هييرو وبيولي عندما تحدثا مع بعضهما، وجدا نفسيهما متناغمين للغاية، من منظور فني رياضي، مؤكدًا أنهما شخصان متشابهان كثيرًا، وما حدث بينهما من تفاهم متبادل، قد أرسى الأساس لشراكة واعدة بين الطرفين.

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ومنذ توليه قيادة النصر، استطاع بيولي أن يحقق 5 انتصارات متتالية، بعد الفوز على الاتفاق (3-0) والوحدة (2-0) والعروبة (3-0) في دوري روشن السعودي، والحزم (2-1) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والريان القطري (2-1)، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وارتبط اسم ستيفانو بيولي برغبة نادي الاتحاد، في التعاقد معه، عقب إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وكانت الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر، قد توصلت لاتفاق مع المدرب الإيطالي، قبل تراجع الإدارة التنفيذية بشكل مفاجئ، ما أسفر عن أزمة تسببت في استقالة ناظر، وتكليف لؤي مشعبي برئاسة المؤسسة غير الربحية، فيما أعلن النادي الجداوي بعد ذلك عن تعاقده مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان.