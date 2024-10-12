"خذلهم وأساؤوا سمعته" .. خلاف حمد الله والنصر يتأجج قبل الديربي وتوقع "السيناريو الأسوأ" مع الشباب!

حمد الله يستعد لمواجهة جديدة أمام النصر ..

أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن الخلاف بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، مع جماهير النصر لا يزال مستمرًا، مؤكدًا أن إحرازه هدفًا في مرمى الأصفر خلال مباراة الديربي المُقبلة، ستكون بمثابة انتصار له، حتى وإن خسر فريقه.

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وأعلن الشباب عن عودة حمد الله إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الفخذ، لتتأكد جاهزيته لمباراة الديربي أمام النصر، مساء الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وأوضح الطريقي، عبر برنامج "ركلة حرة"، على منصة (إكس)، أن الخلاف لا يزال مستمرًا، وحمد الله لن ينسى ما فعله النصر معه، وكذلك النادي، مضيفًا أن الجماهير النصراوية ترى أنها منحت كل الحب لحمد الله، فخذلها ومنحها الجفاء والنكران، بينما يشعر عبد الرزاق بأن النصر تسبب في تشويه سمعته، بناءً على قضية سابقة.

وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد، في قضية مشهورة إعلاميًا بـ(قضية التسجيلات)، بداعي التفاوض مع حمد الله، خلال فترته المحمية في عقده مع النادي العاصمي، ما تسبب في إيقاف المهاجم المغربي، كما تطورت الأزمة إلى لجوء الطرفين إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، والذي أصدر قرارًا لصالح حمد الله بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه من قِبل الإدارة النصراوية، بقيمة 5 ملايين يورو.

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من ناحية أخرى، وصف الطريقي، اللاعب حمد الله بأنه يدخل دائمًا في خلافات، منذ النصر، ومرورًا بالاتحاد، وأزمته المؤخرة بسبب قصة الفرنسي كريم بنزيما، قبل انتقاله إلى الشباب، متوقعًا أن يتجدد السيناريو مع الليوث، بدخوله في خلاف مع الإدارة.

ونوه الطريقي بأن مهمة التسجيل في النصر، ستكون شاقة على حمد الله، خلال مواجهة الديربي المُقبلة، لأن الإمكانيات مختلفة بين الناديين، مضيفًا أن المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، نجح في صنع تنظيم دفاعي في صفوف الفريق؛ حيث بات عبد الرزاق في مواجهة قلبي دفاع أجنبيين، وحارس مرمى قوي، وهو بينتو.