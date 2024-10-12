لوران بلان يصدر قراراته بشأن ودية جدة .. وحسم موقف نجولو كانتي من لقاء القادسية

تعرف على موقف كانتي من المشاركة ضد القادسية

أصدر المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، قرارات جديدة بشأن ودية جدة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، خلال فترة التوقف الحالية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويستغل الاتحاد فترة التوقف لارتباط المنتخب السعودي بمباريات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من أجل إعداد فريقه لما تبقى من الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن لوران بلان قرر أن تكون ودية جدة مغلقة أمام الجماهير والإعلام، بهدف التحضير بهدوء وتطبيق الأفكار الخاصة قبل استضافة القادسية يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

GOAL

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي نجولو كانتي والبرتغالي دانيلو بيريرا سيكونان خارج مواجهة جدة الودية، من أجل تجهيزهما لمباراة القادسية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن كانتي سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة الاتحاد ضد القادسية، في حين يواصل بيريرا سعيه للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام الهلال بالكلاسيكو الأخير.