أخبار الاتحاد اليوم | قرار صلاح النهائي .. ورسالة المعيوف المؤثرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد؟ .. يورجن كلوب ساخرًا: حتى "الأيباد" لن يلتفت لمثل هذه الأنباء!

رغم محاولات نادي الاتحاد السعودي الجادة لحسم صفقة محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني للريدز، لا يزال واثقًا في بقاء مو معه، بل ويرد بسخرية على تلك الأنباء. "اقرأ التفاصيل"

الصراع السعودي مستمر .. بول بوجبا يعود للصورة في الوقت القاتل من الميركاتو

كما ذكر المسؤولين عن دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية؛ لم تقف الأندية السعودية عن مفاوضاتها مع اللاعبين في أوروبا رغم غلق باب الانتقالات في أوروبا مع بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث أصبح الفرنسي بول بوجبا هو الهدف المنشود حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

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أبو تريكة إلى محمد صلاح: أموال الاتحاد لن تفيد ولو عاد بي الزمن سأرفض الهلال ثانية!

بصفته أحد الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، تحدث محمد أبو تريكة؛ المحلل المصري في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن موقف مو من العرض السعودي المغري، الذي يمتلكه حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

جائزة قارية .. كريستيانو رونالدو ينافس نجمي الاتحاد والأهلي بعد "انطلاقته الاستثنائية"

بعد أن حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن خلال شهر أغسطس، ينافس حاليًا على جائزة قارية جديدة. "اقرأ التفاصيل"

فرحة لم تتم .. انقلاب "مؤلم" في مفاوضات سيرخيو راموس مع الاتحاد

فرحة لم تتم! هكذا علقت جماهير الاتحاد على الأخبار الأخيرة المتعلقة بالتعاقد مع سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، والذي لم يُوقع لأي نادٍ حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

المحاولة الأخيرة .. منتخب مصر يمنح الاتحاد فرصة إضافية لضم محمد صلاح!

يبدو أن مسلسل انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي لم يصل بعد إلى كلمة النهاية، في ظل استمرار سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي حتى السابع من سبتمبر الجاري. "اقرأ التفاصيل"

"حسم أمره" .. نجم ليفربول يكشف قرار محمد صلاح النهائي بشأن عرض الاتحاد

يبدو أن نجوم نادي ليفربول الإنجليزي يثقون في استمرار المصري محمد صلاح مع الفريق، وسط تكهنات عن احتمالية انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023 في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

"أغادر ما حلمت يومًا بتمثيله" .. رسالة مؤثرة من عبدالله المعيوف لجمهور الهلال بعد انتقاله إلى الاتحاد

كتب الحارس السعودي عبد الله المعيوف، السطر الأخير في رحلته مع الهلال، موجهًا رسالة وداع لجماهيره، بعد انضمامه رسميًا للاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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