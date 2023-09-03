"أغادر ما حلمت يومًا بتمثيله" .. رسالة مؤثرة من عبدالله المعيوف لجمهور الهلال بعد انتقاله إلى الاتحاد

سبع سنوات بين المعيوف والهلال انتهت بعد تعاقد الأخير مع الحارس المغربي ياسين بونو

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كتب الحارس السعودي عبد الله المعيوف، السطر الأخير في رحلته مع الهلال، موجهًا رسالة وداع لجماهيره، بعد انضمامه رسميًا للاتحاد.

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صاحب الـ36 عامًا وقع عقود انتقاله للنادي الجداوي لمدة موسمين، بدايةً من الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما رفض الجلوس احتياطيًا في النادي العاصمي للحارس المغربي الجديد ياسين بونو.

وفي وداعه لـ"الموج الأزرق"، كتب المعيوف، عبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل نادٍ لطالما كنت أحلم أن أكون مساهمًا ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي، شكرًا للهلال وإداراته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء.. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلّعات جماهيره".

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وواصل حول خطوة العميد: "أسأل المولى عزوجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة شكرًا الأستاذ أنمار الحائلي، شكرًا الأستاذ أحمد كعكي، وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات".

يشار إلى أن رحلة المعيوف مع الأزرق كانت قد بدأت في صيف 2016م، وقتما انضم له قادمًا من الأهلي، وحقق خلال سبع سنوات كافة البطولات، وصولًا للعالمية وتحقيق فضية كأس العالم للأندية المغرب 2023م.

وشارك حامي العرين الدولي مع الفريق العاصمي في 238 مباراة في مختلف البطولات، استقبل خلالها 225 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 92 لقاء.

يذكر أن الحارس المحلي هو ثامن صفقات العميد الصيفية، إذ ضم الفرنسيين كريم بنزيما، نجولو كانتي، البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، والثلاثي المحلي حسن كادش، صالح العمري وسلطان الفرحان.

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