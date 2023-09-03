أبو تريكة إلى محمد صلاح: أموال الاتحاد لن تفيد ولو عاد بي الزمن سأرفض الهلال ثانية!

نجم الكرة المصرية الأسبق يتحدث عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح وموقفه السابق من عرض الهلال

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بصفته أحد الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، تحدث محمد أبو تريكة؛ المحلل المصري في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن موقف مو من العرض السعودي المغري، الذي يمتلكه حاليًا.

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بحسب عديد التقارير فإن النادي السعودي رفع عرضه للمحترف المصري لـ200 مليون جنيه استرليني في محاولة لإقناع ناديه بالاستغناء عنه، وما ساهم في زيادة العرض هو إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا، وليس هناك مجال لليفربول لتعويض رحيله، لذلك اضطر المسؤولون السعوديون للجوء لإغراء مالٍ لم يخطر على بال نظرائهم في النادي الإنجليزي.

وحول هذا، قال تريكة، خلال الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس": "طبيعي أن يبحث أفضل دوري في المنطقة عن أفضل لاعب في تاريخ العرب، لكن صلاح لم ينهِ أهدافه في أوروبا، حلمه هو الكرة الذهبية، لذلك منح نفسه فرصة بالتجديد لعامين مع ليفربول، ربما يقول البعض أن ليفربول لن ينافس على البطولات الموسم الجاري، لكن لا أحد يعلم، كرة القدم وارد بها كل شيء، صلاح ملتزم ومبسوط، قد يكون العرض السعودي يستحوذ على جزء من تفكيره، وهذا طبيعي، نحن بشر، لكن المؤكد أنه سعيد وملتزم مع ليفربول، والنادي متمسك به هو وكلوب، المدرب ليس بإمكانه أن يؤكد بقاء اللاعب إلا إذا كان متأكدًا من قرار لاعبه وقرار ملاك النادي".

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وأضاف: "لو كنت أنا مالك ليفربول وسوق الانتقالات أغلق أبوابه، ماذا سأستفاد من 200 مليون جنيه استرليني؟، سأضعهم في البنك!، أين أجد بديله إذًا؟!، صلاح لا يعوض، أين الجناح الذي يحرز 30 هدفًا في الموسم بخلاف مساهماته؟!، أين النجم الثقيل في ليفربول بعد انتهاء الميركاتو؟، بالأساس جمهور ليفربول غاضب على ملاكه، فهل يفرطون في صلاح؟، وقتها الأمر يستدعي لكمات على وجوههم (يضحك)".

وبسؤاله عن رفضه لعرض سعودي قبل سنوات، علق الماجيكو: "عندما وصلني عرض الهلال من قبل عندما كنت لاعبًا في الأهلي كان الوضع مختلفًا، كل شخص له تفكيره، أنا أحب الهلال، لكن لو عاد بي الزمن لن أغير قراري، لأنني أحب الأهلي، وبتخصيص الحديث عن صلاح فوضعه مختلف ومستوى مختلف عني، وكل لاعب له ظروفه ومواقفه".

يذكر أن الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني للريدز، من جانبه نفى هو الآخر اليوم الأحد، رحيل نجمه المصري، مؤكدًا التزامه في التدريبات بشكل طبيعي.

SHAHID