أخبار الاتحاد اليوم | عبدالرزاق حمدالله ونونو سانتو يستفزان الجماهير وتحذير طبي لأحمد حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الـ27 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ27 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"ضحكة عبد الرزاق حمد الله" .. صورة تزيد أوجاع الاتحاد بعد السقوط أمام الحزم

صورة قد يعتبرها البعض عادية، ولكن توقيتها قد يسبب أزمة كبرى داخل نادي الاتحاد، بالتزامن مع التراجع المخيف في نتائج الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"الاتحاد يحدد موعد إقالة نونو سانتو" .. ورد عاجل من المدرب يستفز الجماهير

يبدو أن أيام المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

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كريم بنزيما يطمئن جماهير الاتحاد بعد السقوط أمام الحزم .. ويطالبهم بهذا الأمر!

قلل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، من سقوط فريقه الاتحاد أمام نادي الحزم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

فيديو | 3 نجوم فقط في الاتحاد ينجون من غضب الجماهير بعد مباراة الحزم .. ماذا حدث؟

أعربت جماهير نادي الاتحاد السعودي، عن غضبها الكبير من الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الحزم. (طالع التفاصيل)

بسبب أفكار نونو سانتو .. الاتحاد فريق الرجل الواحد ولاعبه "أضحوكة" السوشيال ميديا

"إنه عنيد ولا يقبل نصائح الغير".. هكذا يؤكد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، الاتهامات الموجهة إليه؛ بعد كل مباراة للفريق الأول لكرة القدم، سواء محليًا أو خارجيًا. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | نجولو كانتي "يورط" الاتحاد في لقطة مثيرة للجدل أمام الحزم

شهدت الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم، مساء أمس الخميس، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل. (طالع التفاصيل)

تفاصيل مقلقة .. شرط وحيد لـ"إنقاذ" نجم الاتحاد من الخضوع لعملية جراحية!

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ من عديد المشاكل الفنية، مع كثرة الإصابات التي ضربت أبرز نجومه. (طالع التفاصيل)

"قرار مصيبة" .. مفاجأة جديدة في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني

يترقب عشاق نادي الاتحاد السعودي، منذ أيام عديدة، قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في أزمة مباراة سباهان أصفهان الإيراني. (طالع التفاصيل)

"وكيلي في السعودية" .. نجم يوفنتوس السابق يتغزل في دوري روشن!

اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، حيث لم يتبقى سوى أيام، وبدأت الأندية السعودية الدخول في مفاوضات مع عدد من نجوم العالم، لضمهم، أبرزهم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي السابقين. (طالع التفاصيل)

محاولات دورتموند باءت بالفشل .. نجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن

يبدو أن هناك نجم جديد في مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، بعدما فشل بوروسيا دورتموند الألماني في حسم الصفقة لصالحه. (طالع التفاصيل)

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