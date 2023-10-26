كريم بنزيما يطمئن جماهير الاتحاد بعد السقوط أمام الحزم .. ويطالبهم بهذا الأمر!

تصريحات كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والحزم

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قلل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، من سقوط فريقه الاتحاد أمام نادي الحزم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

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كريم سجل هدفًا وصنع آخر، في تعادل الاتحاد (2-2) مع الحزم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وأكد بنزيما في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، على أن العميد الاتحادي، دخل مباراة الحزم؛ من أجل هدف واحد فقط، وهو الفوز وتحقيق الـ3 نقاط.

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المهاجم الفرنسي أضاف خلال تصريحاته؛ قائلًا: "حدث ما حدث في المباراة، وفشلنا في تحقيق هدفنا بالحصول على النقاط كاملة".

وشدد كريم بنزيما، على أن مسابقة الدوري لا تزال في البداية، وأن الاتحاد قادر على العودة بقوة، خلال الفترة القادمة؛ حال تعديل بعض الأخطاء.

وطالب بنزيما، جماهير نادي الاتحاد، بالوقوف خلف الفريق، الذي يحتاجهم بقوة حاليًا؛ للعودة إلى المنافسة على اللقب.

جدير بالذكر أن الاتحاد، تجمد بهذا التعادل المخيب، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب مباراة أقل.

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