عين على الحكم | نجولو كانتي "يورط" الاتحاد في لقطة مثيرة للجدل أمام الحزم

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الاتحاد والحزم

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شهدت الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم، مساء اليوم الخميس، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

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الاتحاد يستضيف الحزم "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وسقط البرتغالي أنطونيو كارفالهو، متوسط ميدان نادي الحزم، داخل منطقة جزاء العميد الاتحادي؛ بعد لعبة مشتركة مع الفرنسي نجولو كانتي.

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اللعبة لم تكن واضحة لحكم المباراة؛ وهل قام كانتي بتسديد قدم أنطونيو أم الكرة؛ الأمر الذي دفعه إلى استشارة غرفة تقنية الفيديو "فار".

وبعد مراجعة اللعبة، لما يتراوح بين دقيقة ونصف إلى دقيقتين؛ جاء التأكيد من غرفة "فار" إلى حكم المباراة؛ بأن الحزم لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن الاتحاد "حامل اللقب"، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة؛ وذلك ما قبل انطلاق مباراة الحزم.

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