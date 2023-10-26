فيديو | 3 نجوم فقط في الاتحاد ينجون من غضب الجماهير بعد مباراة الحزم .. ماذا حدث؟

ماذا فعلت جماهير الاتحاد بعد نهاية مباراة الحزم؟

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أعربت جماهير نادي الاتحاد السعودي، عن غضبها الكبير من الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الحزم.

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الاتحاد سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر إطلاق جماهير الاتحاد، "صافرات الاستهجان" ضد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ونجوم الفريق الأول.

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ونجا 3 لاعبين فقط من غضب الجماهير الاتحادية؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان السعودي الشاب فيصل الغامدي.

جدير بالذكر أن الاتحاد، تجمد بهذا التعادل المخيب، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب مباراة أقل.

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