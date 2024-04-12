أخبار الاتحاد اليوم | شروط كريم بنزيما .. وكشف هوية المسؤول "المعتدي" على عبدالرزاق حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | "إقالة والاستغناء عن نجم الفريق" .. الاتحاد يكشف شروط كريم بنزيما للبقاء!

"متى ينتهي هذا المسلسل الممل؟".. سؤال يطرح نفسه بقوة، عن مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي (طالع التفاصيل).

خاص | رغم موقفه الرائع بعد الاعتداء عليه بالضرب .. عبدالرزاق حمدالله مهدد بالإيقاف في السعودية!

خطفت واقعة الاعتداء المتبادل بين المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، وأحد الحاضرين في المدرجات الأنظار خلال كلاسيكو العميد والهلال، ولا تزال تبعاتها مستمرة بعد ساعات من انتهاء اللقاء (طالع التفاصيل).

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مفاجأة كبرى | "مسؤول في الاتحاد" .. الكشف عن هوية المعتدي بالعصا على عبدالرزاق حمدالله خلال السوبر

مفاجأة كبرى فجرها الصحفي الرياضي معن القويعي؛ الحاضر لكلاسيكو الهلال والاتحاد ضمن كأس الدرعية للسوبر السعودي، حول واقعة الاعتداء على المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم العميد (طالع التفاصيل).

"ما تفعله جريمة!" .. شقيق كريم بنزيما يهاجم مارسيلو جاياردو بعد خسارة السوبر

أعرب جريسي؛ شقيق الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن استيائه من موقف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للعميد، خلال كلاسيكو الهلال (طالع التفاصيل).

"المنشطات" تصطاد علي البليهي وعبدالرزاق حمدالله بعد نهائي الهلال والاتحاد

خضع عدد من نجوم الهلال والاتحاد، إلى فحص المنشطات؛ بعد نهاية المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة (طالع التفاصيل).

احتفل مع نجوم الهلال .. غضب اتحادي ضد لاعب الفريق بعد واقعة كأس السوبر!

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها الشديد، تجاه أحد نجوم الفريق، بسبب احتفاله مع لاعبي نادي الهلال، بعد تتويجهم ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي (طالع التفاصيل).

"كان خليت ذقنك" .. شقيق نجم الهلال يسخر من أحمد حجازي بعد السوبر!

سخر شقيق أحد نجوم نادي الهلال من النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، عقب مباراة كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت بالإمارات (طالع التفاصيل).

فيديو | قبل التتويج .. تصرف غريب من عبد الرزاق حمد الله مع لاعبي الاتحاد!

تسببت خسارة كأس الدرعية للسوبر السعودي في غضب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ليقوم بتصرف غريب مع زملائه قبل مراسم التتويج! (طالع التفاصيل).

عودة الحرب "السعودية الأوروبية".. مانشستر يونايتد يطرد نجمه بشكل لائق

رغم تبقي عام في عقده، إلا أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تفكر جديًا في الاستغناء عن خدمات المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، خلال الميركاتو الصيفي المقبل (طالع التفاصيل).

الهلال ضد الاتحاد | عذرًا "الجمهور الحافظ لا الفاهم" .. ارفعوا أيديكم عن مارسيلو جاياردو ونجم الزعيم!

هربت بطولة جديدة من بين أنياب نمور الاتحاد في الموسم الجاري، فبعدما صعدوا منصة التتويج بكأس السوبر السعودي في الموسم الماضي، أبى اللقب نفسه أن يخضع لهم في الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

الهلال ضد الاتحاد | نفض الغبار عن نفسه وأفلت من فخ البليهي .. الكرة ليست منصفة دائمًا يا كريم بنزيما!

للمباراة الثانية على التوالي، يقدم الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، أداءً رائعًا مع النمور، نافضًا عن نفسه غبار المرحلة الماضية، لكن مجهوده لم يتكلل بالنجاح! (طالع التفاصيل).

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