"المنشطات" تصطاد علي البليهي وعبدالرزاق حمدالله بعد نهائي الهلال والاتحاد

الهلال توّج بأولى بطولات الموسم..

خضع عدد من نجوم الهلال والاتحاد، إلى فحص المنشطات؛ بعد نهاية المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

فريق الهلال توّج بلقب كأس السوبر السعودي 2023-2024؛ بعد فوزه (4-1) على نادي الاتحاد، مساء أمس الجمعة، في المباراة النهائية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة، حضع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله ومتوسط الميدان السعودي حامد الغامدي، لفحص المنشطات من نادي الاتحاد.

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الصحيفة كشفت عن أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اختارت أيضًا قلب الدفاع الدولي السعودي علي البليهي، والظهير الأيسر رينان لودي، من نادي الهلال، للخضوع إلى الفحوصات.

جدير بالذكر أن بعض الجماهير الرياضية السعودية، انتقدت في وقتٍ سابق، لجنة الرقابة على المنشطات؛ بسبب تجاهلها اختيار بعض الأسماء، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.